«الميرنجي» يفضل ثنائي الوسط على صفقات الميركاتو

محمد بن مسعود - الدمام - قرر نادي ريال مدريد الانسحاب من صفقات مهمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد قرروا عدم التعاقد مع أي لاعب وسط، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الثنائي فيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا لاعبي وسط ريال مدريد سيحصلان على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات خلال الموسم المقبل.

وسيكون ريال مدريد بذلك خارج سباق التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، ومواطنه أوريلين تشواميني من صفوف موناكو.

يذكر أن ريال مدريد يركز جهوده على التعاقد مع رأس حربة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويعد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في مقدمة أهداف النادي الملكي.