محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من دعوات الاستثمار الوهمية الّتي تزعم صلتها بها أو بشركة حصانة الاستثمارية – ذراع المؤسسة الاستثماري-.
وأكدّت التأمينات بأنها وشركة حصانة لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، ولم يصدر عن أي منهما دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو الإسهام في مشاريع وفرص استثمارية بأي شكل من الأشكال.
ونوهت التأمينات الاجتماعية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع من يزعم بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية، ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، مؤكدة ضرورة قيام من استُهدفوا بدعوات الاستثمار الوهمية بإبلاغ الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر التأمينات تُحذّر من دعوات الاستثمار الوهمية التي تزعم صلتها بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.