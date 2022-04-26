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أمطار متفرقة على عسير وبلدية النماص ترفع أكوام البرد لتسير الحركة المرورية (فيديو وصور)

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ عسير

هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متفرقة على منطقة عسير.

وحرصت معدات بلدية النماص على رفع أكوام البرد من الطرق العامة بعد أن منعت تحرك السيارات قبل مغرب اليوم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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