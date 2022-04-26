محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ عسير هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متفرقة على منطقة عسير. وحرصت معدات بلدية النماص على رفع أكوام البرد من الطرق العامة بعد أن منعت تحرك السيارات قبل مغرب اليوم. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متفرقة على عسير وبلدية النماص ترفع أكوام البرد لتسير الحركة المرورية (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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