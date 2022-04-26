“كاوست” تطلق مبادرة التعلم المستمر لدعم التنمية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” مبادرة التعلم المستمر “LLI”؛ وهي سلسلة من الدورات التدريبية التعليمية العملية المصممة لدعم أولويات المملكة العربية السعودية في مجالات التنمية الرئيسية، وتطوير سوق العمل عبر القطاعين الحكومة والخاص.

وتأتي المبادرة بصورة دورات مصغرة ، تقدمها خبرات عالمية من كاوست في مجالات مثل الأمن السيبراني والأمن الغذائي وتقنية أشباه الموصلات، وستكون هذه الدورات متاحة للمواطنين والمقيمين في المملكة بمختلف مهاراتهم وخبراتهم ، من خريجين جدد إلى المتخصصين في الأعمال والمديرين التنفيذيين في الشركات.

من جانبه أوضح رئيس جامعة “كاوست” البروفيسور توني تشان، أن مبادرة التعلم المستمر في أساسها هي مبادرة تعليمية خارج الإطار الأكاديمي لكاوست، وفي الوقت نفسه مثال واضح على جهود الجامعة واسهاماتها في حركة التنمية الوطنية.

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وأشار إلى أن “كاوست” تستهدف منذ انطلاق المبادرة لرفع مستوى المعرفة داخل المملكة ونشرها على مستوى العالم من خلال التميز العلمي والتقني في برامجها الأكاديمية؛ وقد صممت الجامعة دورات التعلم المستمر للتركيز على هذا الهدف والبناء عليه ولتعزيز الخبرات والكفاءات داخل المملكة في قطاعي الحكومة والأعمال ، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تنشيط الاقتصاد السعودي”.

وقال: سيحصل المشاركون الذين أكملوا الدورات بنجاح على شهادة مايكرو، تعادل ساعة معتمدة واحدة ، يمكن استخدامها في التطوير المهني للموظفين أو الحصول على دبلومة مبادرة التعلم المستمر عند اجتيازهم 36 ساعة معتمدة.

ودعت الجامعة لزيارة موقع مبادرة التعلم المستمر في كاوست للتعرف على تفاصيل الدورات والمتطلبات المسبقة وتفاصيل التسجيل : ‏https://kl3i.kaust.edu.sa/

فيما تختتم الدورة بتقديم مشروع شامل في تقنية تعليم الآلة باستخدام أدوات مثل (Scikit-Learn) و (PyTorch) , وسيتم إضافة دورات إضافية في الذكاء الاصطناعي وموضوعات أخرى في تواريخ لاحقة في كاوست ومواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة.