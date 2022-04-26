الصحة تكشف عن أفضل طريقة لضبط مستوى السكر في الدم

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء نصيحة هامة للمواطنين لضبط مستوى السكر في الدم. وفي إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي عل تويتر، نصحت الوزارة بتناول النشويات المعقدة مثل الخبز الأسمر والأرز البني، مؤكدة أن الجسم يمتصها ببطء وتحافظ عل مستو السكر في الدم. أخبار قد تهمك

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