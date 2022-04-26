مدير «مرور مكة»: التعديلات الجديدة لن تطبق على المخالفات القديمة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير الإدارة العامة للمرور بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سلمان الجميعي، أن التعديلات الجديدة لنظام المرور لن تطبق على المخالفات القديمة، مشيرًا إلى أنها تطبق على المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة. وقال اللواء سلمان الجميعي في تصريحات لقناة العربية: «سيتم تنفيذ التعديلات المرورية الجديدة من أجل الحفاظ على السلامة العامة، وهي تسعى لضبط والتزام قائدي المركبات بنظام المرور».

وأضاف: «بعد انتهاء إجراءات الاجتماعات للجهات الأمنية سيكون أمام المواطن والمقيم 45 يومًا لتسديد أي مخالفة مرورية، والتعديلات الجديدة لنظام المرور لن تطبق على المخالفات القديمة لكن على المستقبلية». وكانت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، قد أوضحت أنّه تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 14/9/1443هـ، القاضي بتعديل المادة (75) من نظام المرور، سيتم ـ وفق الآلية التي ستعلن لاحقًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في حال عدم سدادهم قيم الغرامات المترتبة على تلك المخالفات خلال مهلة (15) يومًا بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة، والمحددة بـ(30) يومًا وفق الفقرة (1) من المادة (75)، دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز (90) يومًا لسداد الغرامة، وذلك خلال مهلة السداد الأولى المشار إليها.