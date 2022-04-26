اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يستقبل الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الوزير المعني بالإشراف والرقابة على أعمال كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) البروفيسور كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي للكلية، حيث هنأه بحصول برنامج بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة في الكلية على الاعتماد الدولي من معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET)، مثنياً على الجهود التي يبذلها والإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية.

كما ناقش معه في اللقاء البرامج المستقبلية للكلية وما تتضمّنه من مسارات تدريبية تخدم الطلبة، بالإضافة إلى مناقشة مجالات التعاون بين الوزارة والكلية في مجال المناهج الدراسية، وخطط الوزارة في مجال التعليم الفني والمهني.

حضر المقابلة الدكتور فواز الشروقي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.

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