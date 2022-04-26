الصحة العالمية تعلن وفاة شخصين بسبب تفشي إيبولا في الكونغو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم وفاة شخصين على الأقل بسبب التفشي المتجدد لفيروس إيبولا المتسبب في حدوث الحمى النزفية الفيروسية، وذلك في الكونغو الديمقراطية. وأوضحت أنه تم تأكيد الحالة الأولى في منطقة مبانداكا بإقليم إكواتور الواقع شمال غرب البلاد في مطلع الأسبوع. بدورها تحدثت السلطات الصحية في البلاد اليوم عن وفاة امرأة (25 عاما)، كانت على اتصال بـما لا يقل عن 145 شخصا، بحسب المعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. أخبار قد تهمك وينتقل فيروس إيبولا عن طريق الاتصال الجسدي المباشر، ويسبب حمى شديدة ونزيفا داخليا. مما يذكر أن تفشي المرض يتم تسجيله للمرة الرابعة عشرة في الدولة الكبيرة الواقعة في وسط أفريقيا، التي يبلغ تعدادها السكاني 90 مليون نسمة منذ عام 1976 .

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