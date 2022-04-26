شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يُوزّع 80 طنًا من السلال الغذائية بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 80 طنًا و250 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي المسيلة وسيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 4.500 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لسد الاحتياجات الغذائية الملحة للفئات المحتاجة خلال شهر رمضان.