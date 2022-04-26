شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف مستفيداً يمنياً من العيادات الطبية لمركز الملك سلمان بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ 47,218 مستفيدًا خلال شهر مارس 2022م.

وراجع عيادة الطوارئ 6,691 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 3,307 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 1,116 حالة، وعيادة الأطفال 1,500 طفل، وعيادة الوبائيات 933 فرداً، وعيادة خدمة التحصين 73 شخصًا، فيما راجع عيادة التغذية 59 مستفيدًا، وعيادة التوليد 35 مستفيدًا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 652 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 16,002 مستفيد، فيما راجع قسم الإحالة الطبية 18 مستفيدًا، وأُجري 14,960 فحصًا مخبريًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,872 فردًا.

وراجع مجال الخدمات المرافقة بقسم الرعاية الصحية 5,803 مرضى، واستقبل قسم التنويم 17 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 50 مستفيدًا.