سوق الأسهم ينهي تعاملاته متراجعًا 39 نقطة وبتداولات 8 مليارات ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أغلق مؤشر سوق الأسهم اليوم الثلاثاء متراجعًا بـ 39 نقطة، عند مستوى 13503 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وسجلت أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا هي عناية، ووفرة، وأمانة للتأمين، والمصافي، والعقارية.
فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع، وكانت الشركات الأكثر انخفاضًا هي بروج للتأمين، والسعودي الفرنسي، والمتقدمة، والمجموعة السعودية، والمواساة.
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