“المرور” يوضح نسبة تظليل زجاج المركبات وضوابطها

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للمرور، أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق ضوابط محددة حسب اللوائح المقررة . وأشارت على حسابها في “تويتر”، إلى أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق هذه الضوابط: 1 – لا تزيد نسبة التظليل عن 30 %. أخبار قد تهمك 2 – لا يكون عاكسًا للصورة على هيئة مرآة. 3 – أن يكون التظليل للزجاج الجانبي والخلفي. 4 – ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها. 5 – لا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من درجة شفافيته. وأشارت خلال ردها على أحد الأسئلة، إلى أنه يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.

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