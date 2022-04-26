«stc – البحرين» تختم الموسم الثاني من البرنامج الرمضاني الناجح «كفو»

اختتمت stc البحرين الموسم الثاني من برنامج «كفو» الذي حقق نجاحاً باهراً وحظي بانتشار واسع ودعم من الجماهير. حيث تم تصوير هذا البرنامج بالتعاون مع كل من وزارة الإعلام ووزارة الداخلية المتمثلة بلجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» وتم بثه على قناة تلفزيون البحرين حصريًا خلال شهر رمضان المبارك. وقد حظي برنامج كفو في هذا الموسم على اهتمام واسع شمل مملكة البحرين ودول مجلس التعاون وغيرها الكثير من الدول العربية الأخرى. وحصد البرنامج ملايين المشاهدات والاشادات عبر البث التلفزيوني ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما عكس معدن المجتمع البحريني للعالم أجمع. وقد علق الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة نائب الرئيس للشؤون الحكومية بالشركة: « نحن في stc البحرين، نفخر بتقديم الدعم للمجتمع والجهود الحكومية. شراكتنا مع وزارة الإعلام ولجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» تعكس التزامنا واهتمامنا لتسليط الضوء على القصص البحرينية المؤثرة. استعرض البرنامج عدد من أبرز قصص المواطنين البحرينيين الذين ألهمونا على مر السنين. ونود جميعنا أن نغتنم هذه الفرصة لنعبر عن خالص امتنانا وان ندعم هذه القضايا الإنسانية التي تهدف لتوحيد وبناء مجتمع مؤازر لبعضه البعض.» يقوم برنامج «كفو» على تكريم والاحتفاء بشخصيات بحرينية ملهمة وضعت بصمتها في المجتمع وعلى مر السنين استطاعت خلق تأثير واضح في مختلف المجالات. يتكون البرنامج من 15 حلقة مدتها 10 دقائق بثت على تلفزيون البحرين. وعلاوة على ذلك ولإظهار خالص الامتنان لهؤلاء الملهمون فقد تم منحهم جميعًا ميدالية ذهبية احتفاءً بهم. ويأتي برنامج «كفو» تماشيًا مع رؤية stc البحرين لتقديم الدعم للمجتمع البحريني وتماشيًا مع مبادرات الحكومة.