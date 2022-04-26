«البنك الأهلي المتحد» يطلق خدمة دفع فواتير بطاقات الائتمان عن طريق فواتير على تطبيق بنفت بي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البنك الأهلي المتحد عن إدراج بطاقاته الائتمانية ضمن خدمة فواتير المقدمة عبر تطبيق بنفت بي. وستتيح هذه القناة الجديدة للدفع للعملاء القدرة على الاستعلام عن الأرصدة المستحقة على بطاقاتهم الائتمانية، وسدادها مباشرة باستخدام أي حساب مصرفي بخطوات سهلة وسريعة. وستكون هذه الخدمة متوفرة على مدار الساعة ومن دون رسوم خدمة.
وتأتي هذه المبادرة الأخيرة ضمن خطة البنك لتقديم تجربة آمنة ومريحة لعملائه، وذلك عبر الاستفادة من آخر التقنيات في المجال المصرفي والمالي في البحرين وخارجها.
كما سيكون بإمكان العملاء حفظ معلومات بطاقاتهم في تطبيق بنفت بي للدفع بسهولة في المستقبل، ليوفروا بذلك الوقت عند رغبتهم في الاستفسار أو السداد في المرات التالية.
وبهذه المناسبة، تحدث سوڤرات سايغال، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية للأفراد قائلاً: «في البنك الأهلي المتحد، نواصل جهودنا الرامية نحو تعزيز مختلف منتجاتنا وخدماتنا، لنقدم لعملائنا سرعة وسهولة لا مثيل لهما. تتيح لنا هذه الشراكة مع بنفت الحفاظ على صدارتنا في هذا المجال، وذلك عبر الاعتماد على الحلول الرقمية التي تسهل حياة عملائنا كل يوم».
وجدير بالذكر أن البطاقات الائتمانية من البنك الأهلي المتحد، تتيح العديد من المزايا للعملاء، مثل العروض والخصومات، والدخول إلى قاعات الاستراحة في المطارات (لحاملي بطاقات وورلد الائتمانية)، وكسب النقاط في برنامج مكافآت اللآلئ، والتي يمكن للعملاء استبدالها مقابل رصيد في تطبيق طلبات، بطاقات هدايا من شرف دي جي، أميال من طيران الخليج، أو قسائم سفر من داداباي، وغيرها الكثير.
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