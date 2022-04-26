بنمو قدره 10%.. «التكافل الدولية» تحقق 281 ألف دينار صافي الأرباح العائدة على المساهمين في الربع الاول من 2022

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 31 مارس2022، حيث بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 281 ألف دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م مقارنةً بصافي ربح قدره 255 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 10%.

وبلغ العائد على السهم 3.3 فلس مقارنة بـ 3 فلس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022م، 445 ألف دينار بحريني مقارنة بربح قدره 493 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 10%.

بلغ إجمالي أرباح الشركة 502 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بـ 457 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 10% وذلك نظراً لتحسن أداء صندوق المساهمين الذي حقق ربحاً قدره 281 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بربح قدره 255 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، كما حقق صندوق التكافل العام فائضاً قدره 220 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بفائض قدره 197 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وحقق صندوق التكافل العائلي فائضاً قدره 1.434 دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بفائض قدره 3.715 دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق.

كما بلغ إجمالي الاشتراكات 9.542 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م مقارنة بـ 9.540 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق وبلغ صافي الاشتراكات المكتسبة 4.307 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م مقارنة بـ 4.467 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 4%. كما بلغ صافي المطالبات المتكبدة 2.946 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022م مقارنة بـ 2.874 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزياده قدرها 2.5%.

بلغ مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة الأم 11.470 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2022م مقارنةً بـ 11.646 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021م بإنخفاض قدره 2% وذلك نتيجة لدفع أرباح الأسهم.

وبلغ إجمالي أصول الشركة 50.890 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2022م مقارنة بـ 45.587 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2021م، بزيادة نسبتها 12%.

وعلى ضوء النتائج التي حققتها الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 علق إبراهيم الريس، رئيس مجلس إدارة الشركة مبيناً بأن الشركة حققت نتائج جيدة واستطاعت تحقيق نمواً في الدخل وتمكنت من تحقيق الأهداف التي رصدت لفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام مضيفاً بأنه يأمل أن يتحسن سوق التأمين البحريني في ظل التعافي الذي تشهده المملكة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ومن جانبه علق عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة، موضحاً بأن نتائج الربع الأول من العام كانت واعدة وأن الشركة ماضية في مشاريع التحول الرقمي التي أدت إلى الحد من التكاليف التشغيلية وساهمت في تقديم خدماتنا بشكل أبسط وأكثر كفاءة.

تعد شركة التكافل الدولية أول شركة تأمين إسلامية في المنطقة. تأسست في العام 1989 لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات والتغطيات التأمينية المتوافقة مع أسس الشريعة الإسلامية الغراء ومتطلبات المؤسسات والأفراد المختلفة وهي شركة تابعة لمجموعة GIG – البحرين وقد صنفت الشركة (A-) ممتاز من وكالة التصنيف العالمية AM Best.