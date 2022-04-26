كاوست تطلق مبادرة التعلم المستمر لدعم التنمية في السعودية

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" مبادرة التعلم المستمر (LLI)، وهي سلسلة من الدورات التدريبية التعليمية العملية المصممة لدعم أولويات السعودية في مجالات التنمية الرئيسية، وتطوير سوق العمل عبر القطاعين الحكومة والخاص.

وتأتي المبادرة بصورة دورات مصغرة، تقدمها خبرات عالمية من كاوست في مجالات مثل الأمن السيبراني والأمن الغذائي وتقنية أشباه الموصلات، وستكون هذه الدورات متاحة للمواطنين والمقيمين في المملكة بمختلف مهاراتهم وخبراتهم، من خريجين جدد إلى المتخصصين في الأعمال والمديرين التنفيذيين في الشركات.

وستركز الدورات الافتتاحية على موضوع الذكاء الاصطناعي (AI)، وستكون موجهة لأولئك الذين لديهم مهارات في البرمجة والتشفير الأساسية والمهتمين بتطوير معرفتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيشمل الفصل الأول انطلاق معسكر التدريب على تقنية تعليم الآلة، في الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022 في الرياض.

سيتعلم المشاركون في هذه الدورة على المفاهيم الأساسية في تقنية تعليم الآلة والشبكات العصبية العميقة، وسيكتسبون المهارات اللازمة في مجالات مثل هندسة الشبكات والتحليل التصويري للبيانات، وستختتم الدورة بتقديم مشروع شامل في تقنية تعليم الآلة باستخدام أدوات مثل (Scikit-Learn) و (PyTorch). وسيتم إضافة دورات إضافية في الذكاء الاصطناعي وموضوعات أخرى في تواريخ لاحقة في كاوست ومواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة.

تم تطوير مناهج الذكاء الاصطناعي بإشراف مبادرة الذكاء الاصطناعي في كاوست (AII) بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ، وهي هيئة حكومية أنشئت بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019 لإنشاء حكومة وإقتصاد قائمين على البيانات ومدعومين بالذكاء الاصطناعي. وتوفر سدايا الموارد ذات الصلة في مجالات البحث وتطوير البرامج والتدريب والتعليم المستمر. ويستفيد برنامج مبادرة الذكاء الاصطناعي في كاوست، الذي يديره مكتب وكيل الجامعة ويرأسه البروفيسور يورغن شميدهوبر، المعروف "بأب الذكاء الاصطناعي"، من شبكة من خبراء الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم تهدف للنهوض بالتعليم متعدد التخصصات ، وتطوير فرص التواصل والمشاركة محلياً وعالميًا.

ويعد الذكاء الاصطناعي موضوعًا مهمًا للمملكة لقدراته المتفوقة على تحسين الأداء وكفاءة الأعمال واتخاذ القرارات في مجالات حيوية مثل الأمن والطب وتحليل البيانات والاتصالات الرقمية.

يقول البروفيسور توني تشان، رئيس كاوست: "مبادرة التعلم المستمر في أساسها هي مبادرة تعليمية خارج الإطار الأكاديمي لكاوست، وفي الوقت نفسه مثال واضح على جهود الجامعة واسهاماتها في حركة التنمية الوطنية. حيث هدفت كاوست منذ انطلاقها لرفع مستوى المعرفة داخل المملكة ونشرها على مستوى العالم من خلال التميز العلمي والتقني في برامجها الأكاديمية. ولهذا صممنا دورات التعلم المستمر للتركيز على هذا الهدف والبناء عليه ولتعزيز الخبرات والكفاءات داخل المملكة في قطاعي الحكومة والأعمال، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تنشيط الاقتصاد السعودي".

سيحصل المشاركون الذين أكملوا الدورات بنجاح على شهادة مايكرو، تعادل ساعة معتمدة واحدة، يمكن استخدامها في التطوير المهني للموظفين أو الحصول على دبلومة مبادرة التعلم المستمر عند اجتيازهم 36 ساعة معتمدة.

يمكنكم زيارة موقع مبادرة التعلم المستمر في كاوست للتعرف على تفاصيل الدورات والمتطلبات المسبقة وتفاصيل التسجيل عبر الرابط: https://kl3i.kaust.edu.sa