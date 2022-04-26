السعودية للكهرباء أقوى وأغلى العلامات التجارية بقطاع الطاقة

وأوضح التقرير أن "السعودية للكهرباء"، تعد العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في المنطقة مع تصنيف AA مع قيمة العلامة التجارية من 902 مليون دولار. وقد شهدت العلامة التجارية تحولاً رقمياً لربط الاستثمارات الضخمة بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي؛ لضمان تجربة متفوقة للعملاء.
وتقدمت علامة "السعودية للكهرباء" على العلامات التجارية الإقليمية القوية مثل "طاقة" وهيئة كهرباء ومياه دبي وغيرها.
يذكر أنه تم هذا العام، توسيع التقرير ليشمل 100 علامة تجارية لأول مرة، مع تسع علامات تجارية لدول الشرق الأوسط تضم: المملكة، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، لبنان، والعراق، حيث كانت العلامات التجارية السعودية الأكثر تمثيلا بـ 45 علامة تمثل 56 في المئة من إجمالي قيمة العلامة التجارية في الترتيب، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بـ 25 علامة تجارية تمثل علامتها التجارية 36 في المئة، وقطر في المرتبة الثالثة بـ 12 علامة تجارية بنسبة 11 في المئة من إجمالي قيمة العلامة التجارية.
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