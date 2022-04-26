شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «موسم جدة» بعروض عالمية الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إقامة 6 عروض متنوعة منها في مناطق مختلفة

- فرق عالمية متخصصة من أكثر من 13 دولة

ينتظر أهالي وزوّار موسم جدة 2022 , عروض "سيرك دو سوليه" العالمية؛ التي ستنطلق في 2 مايو، وتستمر حتى 28 مايو، وتقدم إحدى عروضها حصرياً لموسم جدة، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأعلنت إدارة موسم جدة عن موعد العرض الأول للفعالية عند الساعة التاسعة من مساء يوم العيد الاثنين 2 مايو لمدة ساعتين، فيما سيكون العرض الثاني يوم الثلاثاء في نفس التوقيت، وسيكون هنالك عرضان أيام الخميس، والجمعة، والسبت، من كل يوم الساعة الرابعة عصراً، والساعة التاسعة مساءً.

وتُقدم فرق عالمية متخصصة من أكثر من 13 دولة لزوّار الموسم في هذه الفعالية المرتقبة العديد من التجارب الحماسية، وعروض النار المشوقة، وعروض العاصفة الورقية، وبالونات الهيليوم، على مدى شهر كامل، بدءاً من يوم العيد، حيث يتوقع أن تستقطب هذه العروض العديد من الزوار وعشاق السيرك، من مختلف دول العالم، بعدما تم الإعلان مؤخراً للجمهور عن مواعيد العروض طوال شهر مايو.

وتحظى فعاليات السيرك بمتابعة كبيرة على مستوى العالم، إذ يتجاوز متابعوها 215 مليون شخص في أكثر من 70 دولة، احتضنت هذه العروض، وقد شهدت المملكة إقامة 6 عروض متنوعة منها في مناطق مختلفة، حظيت بإقبال ومتابعة كبيرة من الزوار.