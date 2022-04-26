شكرا لقرائتكم خبر عن الجولات الميدانية بالحرم.. 24 ساعة عمل لخدمة المصلين والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الدعم والمساندة جولاتها الميدانية على جميع المواقع بالمسجد الحرام وساحاته من خلال فريق ميداني هندسي بشكل يومي خلال موسم شهر رمضان.

وأوضح مدير إدارة الدعم والمساندة المهندس ريان بن مصلح الحربي أن الجولات الميدانية تقوم على تحقيق أهدافها وتذليل الصعاب لجميع المصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام وساحاته، وذلك من خلال تجهيز المواقع والمساحات.

وبين أن منسوبي الإدارة يعملون على مدار 24 ساعة على أخذ الجولات الميدانية ومعالجة الملاحظات الواردة والمرصودة، على وجه السرعة والمتابعة مع مقاولي المشاريع لحين الانتهاء منها.