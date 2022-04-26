اخبار الرياضه السعوديه الناشري يحقق برونزية البرتغال للكاراتيه

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى المنتخب السعودي للكاراتيه مساء أمس (الاثنين)، مشاركته في الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه المقامة في البرتغال، إذ شارك في البطولة 4 لاعبين من المصنفين ضمن الـ 100 على مستوى العالم في منافسات القتال، وهم: طارق حامدي، وفهد الخثعمي، وفرج الناشري، وسلطان الزهراني، والمدرب الكابتن منير فقير.

ومثل المنتخب في منافسات وزن تحت 67 كيلو الكابتن فهد الخثعمي، الذي خرج من الدور الأول، فيما شارك في منافسات وزن تحت 75 كيلو الكابتن سلطان الزهراني، الذي خرج بعد تأهله إلى دور الثمانية، وشارك في وزن فوق 84 كيلو الكابتن طارق حامدي، الذي خرج بعد تأهله إلى دور الثمانية، فيما توج الكابتن فرج الناشري بالميدالية البرونزية بعد مشاركته في وزن تحت 84 كيلو.

تأتي هذه المشاركة تماشيًا مع خطة الاتحاد، للاستعداد للمشاركات الدولية القادمة في ظل ما يشهده القطاع من دعم غير مسبوق من القيادة وبدعم وتوجيه من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي.

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