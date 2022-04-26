تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1910 (ISIN BH0001061XW3) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، بمبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في الرابع من مايو 2022 وتنتهي في الثالث من أغسطس 2022.

وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.19 % مقارنة بسعر الفائدة 2.02 % للإصدار السابق بتاريخ 27 أبريل 2022، وبلغ معدل سعر الخصم 99.449 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.375 %، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.