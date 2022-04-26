محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1910 (ISIN BH0001061XW3) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، بمبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في الرابع من مايو 2022 وتنتهي في الثالث من أغسطس 2022.
وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.19 % مقارنة بسعر الفائدة 2.02 % للإصدار السابق بتاريخ 27 أبريل 2022، وبلغ معدل سعر الخصم 99.449 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.375 %، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
كانت هذه تفاصيل خبر تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.