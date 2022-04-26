شركة «سايلنت باور» التابعة لمحفظة مشاريع الأمل الاستثمارية تتوسع للإمارات العربية المتحدة والكويت

محمد بن مسعود - الدمام - حققت سايلنت باور، إحدى شركات محفظة مشاريع الأمل الاستثمارية ٤٠٪ من مبيعاتها السنوية المستهدفة للعام الجاري من خلال توقيعها لعقود شراكة في الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، متجاوزة بذلك مبيعاتها لعام ٢٠٢١، مما يجعلها واحدة من أفضل ٣ شركات محفظة الأمل أداءً في الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٢.

وتقوم الشركة بمواصلة استخدامها لتكنولوجيا الطاقة الشمسية لتقدم بذلك حلا مبتكرا لتبريد خزانات المياه دون الحاجة لاستخدام الكهرباء أو البطارية مما يقلل درجة حرارة الماء من ٦٢ درجة مئوية من ٢٨ إلى ٣٣ درجة مئوية.

يجدر بالذكر أن سايلنت بور أصبحت إحدى شركات محفظة مشاريع الأمل بعد مشاركتها في الموسم الأول من برنامج بيبان، الذي حصلت من خلاله على استثمار من مشاريع الأمل بالاشتراك مع القطاع الخاص، ويعد بيبان أول برنامج واقعي يستهدف رواد الأعمال في مملكة البحرين.

تعمل سايلنت باور على دخولها لسوق المملكة العربية السعودية بعد توسعها للكويت والإمارات العربية المتحدة، ما يمثل نقطة انطلاق لجهود الشركة نحو تمكين الطاقة المستدامة في الوطن العربي وفي أنحاء العالم.

إن أداء شركات محفظة مشاريع الأمل هو انعكاس لقوة نموذجها الاستثماري ذو ال٣ خطوات، الذي يركز على التعرف على المشاريع ذات المنتجات المعتمدة والقابلية للنمو، والاستثمار فيها بالاشتراك مع القطاع الخاص، وتسريع نموها لتتوسع دوليا.

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