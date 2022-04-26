أمير منطقة نجران يطّلع على خطة تعداد السعودية 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اطّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على خطة تعداد السعودية 2022م التي تستهدف تجهيز إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان وتوزيعهم الديموغرافي في جميع المناطق، ثم نشر هذا الإحصاء ليكون متاحًا لدى الجهات العامة والخاصة لإعداد مشاريعها التنموية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير عام الاتصال الإستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء محمد بن سعد الدخيني، يرافقه مدير عام الفروع بالهيئة أسامة بن إبراهيم الصبحي ومشرف التعداد بمنطقة نجران حسن بن سالم الفيفي ومدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عبدالرحمن آل حشيش.

وتتضمن الخطة دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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وأكد سمو أمير منطقة نجران أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، لتمكين المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع إستراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة كما تُسهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحية والتعليمية، وخدمات النقل والمواصلات، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.