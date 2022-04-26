اخبار الخليج – كلية البحرين الجامعية تقيم إفطارًا جماعيًا

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت كلية البحرين الجامعية فطورا جماعيا لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ضمن الانشطة الرمضانية والفعاليات التي تنظمها مختلف الجهات بمناسبة الشهر الفضيل.

وأكد البروفيسور الشيخ خالد بن محمد آل خليفة الرئيس المؤسس ورئيس مجلس الأمناء أهمية مثل هذه الفعاليات في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الفضيل، وأن هذه الأجواء الاجتماعية تعد فرصة لتعزيز التواصل بين مختلف أقسام وادارات الكلية.

من جانبها أشادت الدكتورة رنا صوايا القائم بأعمال رئيس كلية البحرين الجامعية بتنظيم التجمع السنوي بهذه المناسبة الكريمة والذي يعكس اهتمام الجامعة وحرصها على المحافظة على الجو الاسري بين جميع منتسبيها.