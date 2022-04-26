اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة يستقبل الكاتبة سهير المهندي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة، الدكتورة سهير المهندي، والتي أهدته نسخة من كتابها الجديد، الذي صدر بعنوان: «الدور التوعوي والتنموي للإعلام في مكافحة الفساد».

وأثنى صالح بن هندي على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدكتورة المهندي في كتابها الجديد الذي تضمن منهجا جديدا للإعلام الوطني ودوره التوعوي، مشيرا إلى أن هذه المؤلفات والأعمال الفكرية تساهم كثيراً في تعزيز مكانة مملكة البحرين وتؤكد ما تزخر به المملكة من طاقات وإمكانيات في المجالات البحثية، متمنيا للكاتبة المزيد من التقدم.

من جانبها، أعربت الدكتورة المهندي عن اعتزازها بلقاء مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة، مقدرة عاليا الجهود التي يبذلها من أجل دعم الكتاب والباحثين، مؤكدة أن ذلك يعد حافزاً لها لمواصلة تجربتها والعمل بكل جد لإصدار المزيد من الكتب التي تخدم الحركة الثقافية والفكرية في المملكة.