اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يثمن توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء بتطوير نظام تواصل

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فرق الدعم الفني والتقني والفرق المعنية باستلام الحالات والرد عليها عبر نظام تواصل في الهيئة، وذلك بمناسبة الفوز بجائزة التميز في خدمة العملاء للعام2021، وأشاد القائد بهذا الإنجاز الهام وأكد بأنه يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها جميع هذه الفرق من أجل الاستماع المستمر إلى جميع ملاحظات ومقترحات واستفسارات الجمهور عبر نظام تواصل وذلك بهدف تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية التي توفرها الهيئة لهم.

وأعرب السيد القائد عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، لقاء ما حظيته به الهيئة من تكريم وذلك بمنحها جائزة التميز في خدمة العملاء للعام 2021، مثمنا في الوقت نفسه توجيهات سموه السديدة بمواصلة الجهود من أجل تطوير النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل، وذلك من خلال مواصلة تبني المبادرات التطويرية وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ومساهمة الكوادر العاملة في القطاع الحكومي في رفع جودة وكفاءة هذه الخدمات من خلال تبنيهم للمبادرات القائمة على الإبداع والتميز لتقديم كل ما هو أفضل للمواطنين والمقيمين.

كما أكد الرئيس التنفيذي خلال لقائه مع الفرق القائمة على نظام تواصل بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حريصة على تنفيذ توجيهات سموه بتطوير النظام للمساهمة مع الجميع في الارتقاء بالعمل الحكومي،مؤكدا بأنها العمل على مجموعة من المبادرات التطويرية ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة وتنفيذا لتوجيهات سموه ستعمل على وضع المزيد من المعايير الإضافية للجائزة لتعزيز مستوى التنافسية بين الجهات والتي تتضمن جودة الرد والفترة الزمنية المستغرقة منه.

وذكر الرئيس التنفيذي القائد بأن متابعة واهتمام الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لجهود الهيئة في توفير نظام تواصل وتطويره ، قد كانت من العوامل الهامة والمؤثرة في عمل الهيئة ونجاحها في تحقيق الاستجابة المتميزة مع جميع العملاء معربا عن تطلعاته في مواصلة الجميع بذات النهج من العطاء وتحقيق ذات النتائج الإيجابية.

بعد ذلك أشاد القائد بفرق التطوير والدعم والمساندة الفنية والتقنية، وأكد أهمية جهودهم في تطوير النظام لتمكين الجهات عموما من التواصل مع الجمهور بشكل فعال، وبشكل خاص أثنى على جهودهم في تحقيق فوز الهيئة بالجائزة، مستعرضا في الوقت نفسه دورهم والذي تمثل في تطوير ومراقبة أداء النظام وضمان استمرارية عمله دون أي مشكلات، وقدرته على خدمة الجمهور مع محافظته على أعلى معايير الخصوصية، وحرصهم وعملهم على دراسة ومراجعة مقترحات الجمهور بصورة عامة والمقترحات المتعلقة بنظام تواصل بصفة خاصة والعمل على تنفيذها تلبية لرغباتهم واحتياجاتهم.

كما أشاد السيد القائد بجهود فريق الهيئة المعني باستلام الحالات ومتابعتها والرد عليها عبر نظام تواصل، والتزامه باتفاقية مستوى الخدمة بالرد على جميع الملاحظات والاستفسارات والمقترحات ضمن الفترة الزمنية المحددة، وحرصه على التفاعل الإيجابي والتعامل بمرونة عالية مع مختلف ما يطرحه الجمهور من ملاحظات إيمانا برسالة الهيئة التي تؤكد دائما بأن المواطنين والمقيمين شركاء مع الهيئة في تطوير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية والقنوات الأخرى التي توفرها.

واختتم السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي للهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتأكيد على دور نظام تواصل في تعزيز سياسة الباب المفتوح في العمل الحكومي وتمكين الأفراد من المشاركة في عملية التطوير وصنع القرار وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع مختلف الحالات وهو ما أسهم في زيادة الثقة بين العملاء والجهات الحكومية إلى جانب توحيد سياسة العمل الحكومة في معالجة الشكاوى وفقا لآلية موحدة من خلال وضع الخطط التطويرية للخدمات الحكومية ومع ميزة إعادة فتح الشكوى في حالة عدم رضا وخلال 14 يوم من تاريخ رد الجهة.