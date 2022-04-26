119000 وجبة إفطار صائم توزعها جمعية البر بالشرقية في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

قال فيصل بن مقبل المسند المتحدث الإعلامي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية أن الجمعية توزع عبر فروعها المنتشرة بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك 119000 وجبة إفطار صائم بمحافظات ومدن وهجر المنطقة الشرقية منوها بأنه يمكن لأفراد المجتمع التبرع لإفطار الصائم والمشاركة في الأجر عبر المتجر الرسمي للجمعية بقيمة 10 ريال لإفطار الفرد و40 ريالا لإفطار الأسرة وعن آلية عمل البرنامج ذكر أنه يتم التنسيق مع متعهدي المطاعم لإعداد الوجبات يوميا وفقا للعدد المطلوب في كل مدينة ويتم التنسيق مع المتطوعين لتوزيع هذه الوجبات لمنازل الأسر لتصل ساخنة يوميا ومطابقة للاشتراطات الصحية كالتعقيم والتغليف مضيفا أن الجمعية تهتم بتقديم مزيد من الدعم للأسر المحتاجة في رمضان وخاصة الدعم العيني والمادي، كما تنفذ الجمعية خلال الشهر الفضيل العديد من البرامج والمبادرات الرمضانية التي تقدّمها للأسر المحتاجة في رمضان كالسلة الرمضانية و زكاة الفطر الذي ينفذ بالشراكة مع 35 جمعية خيرية هذا العام وعدد المسند جهود الجمعية في رمضان الماضي حيث حققت الجمعية نجاحا كبيرا العام الماضي في برامج رمضان فوزعت من خلال برنامج زكاة الفطر الموحد337 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة يصل عدد أفرادهم إلى 63.413مستفيدًا وذلك بتكاتف جهود 33 جمعية و44 مركزًا تابعًا لها بالمنطقة الشرقية وبتوجيه ومباركة من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية لتنظيم زكاة الفطر والحد من الهدر والفائض من الزكاة والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر التي تحتاج كميات إضافية من الزكاة بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية فضلا على الجهود الأخرى للجمعية في رمضان العام الماضي حيث وزعت 144.869 وجبة للمستفيدين من برنامج “إفطار صائم”، الذي تنفذه الجمعية في شهر رمضان المبارك في فروعها بالدمام والخبر وبقيق والنعيرية وأم الساهك ورأس تنورة عبر مركز العمليات والمبادرات التابع للجمعية وتوزيعها أكثر من 5000 سلة رمضانية لأكثر من 3645 أسرة وعدد المسند جهود الجمعية في رمضان العام الماضي والتي شملت أيضا توقيع 6 اتفاقيات تنموية لتوفير 4000 وحدة سكنية للأسر بقيمة مليار و300 مليون ريال ودعم 1234 يتيما في رمضان وتوزيع 1015 كسوة عيد على الأيتام واستفادة 3645 أسرة من الدعم العيني وسداد إيجارات 425 أسرة ودعم 93 أسرة منتجة وسداد 187 فاتورة كهرباء للأسر وتقديم مساعدات صحية ل103 أسرة ودعم 93 مشروع تنموي للأسر المستفيدة من صندوق القروض التنموية أجدى بقيمة 1200.000 ريال تم إقراضها للأسر خلال رمضان 1443 هـ