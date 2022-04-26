واشنطن تقترب من الإعلان عن “فشل” المحادثات النووية مع إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بعد يوم من لقاء مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي إيلات هولاتا، نقلت وسائل إعلام عبرية عن عدد من المسؤولين والدبلوماسيين قولهم إن واشنطن تستعد لإعلان “فشل” المحادثات النووية مع إيران. وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بما في ذلك الإذاعة الوطنية الإسرائيلية، وصحيفة “إسرائيل هيوم”، وشبكة “كان” الحكومية، اليوم الثلاثاء 26 أبريل أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى من الاعتراف بفشل محادثات إحياء الاتفاق النووي. وصرح مسؤول حكومي لصحيفة “إسرائيل هيوم” أن “احتمال توقيع اتفاق في المستقبل المنظور يتراجع بوتيرة متسارعة”. ونقلت شبكة “كان” عن مصدر قوله إن البيت الأبيض يميل هذه الأيام “أكثر من أي وقت مضى” إلى الإعلان عن احتمال فشل المفاوضات. وأفاد موقع “أكسيوس” الإلكتروني، يوم الاثنين، أن حكومة بايدن بدأت مناقشة سيناريو “عدم إحياء الاتفاق النووي”. وجاءت التقارير بعد يوم من لقاء مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي إيلات هولاتا. وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد ناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن يوم الاثنين، مجموعة واسعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك إيران. يذكر أن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي متوقفة منذ 11 مارس (آذار) الماضي، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للجولة المقبلة.