انخفاض سعر الذهب بالسعودية.. وعيار 21 يتخطى 200 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - انخفضت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة مع أسعار أمس الإثنين؛ حيث سجل سعر جرام المعدن الأصفر عيار 21، الأكثر تداولا بالمملكة، حوالي (200.44) ريال.

وسجل سعر عيار 24 حوالي (229.07) ريال، وعيار 22 حوالي (209.99) ريال، وعيار 18 حوالي (171.81) ريال، وعيار 14 حوالي (133.63) ريال. فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرام) عيار 24 حوالي (1,832.60) ريال، والجنيه عيار 22 حوالي (1,679.88) ريال، والجنيه عيار 21 حوالي (1,603.52) ريال. وسجل سعر السبيكة 1 جرام حوالي (251.98) ريال، والسبيكة 5 جرامات حوالي (1,191.19) ريال، والسبيكة 10 جرما حوالي (2,354.89) ريال، والسبيكة 20 جرام حوالي (4,677.70) ريال. فيما سجل سعر السبيكة 50 جرمًا حوالي (11,614.08) ريال، والسبيكة 100 جرام حوالي (23,182.35) ريال، والسبيكة 1 كجم حوالي (230,678.16) ريال. أخبار قد تهمك وعلى المستوى العالمي، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة ( 0.3 %) ليسجل (1903.97) دولار للأوقية. كما ارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة (0.4%) ليسجل (1903.70) دولار للأوقية.

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