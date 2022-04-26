اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البحرين ومصر

محمد بن مسعود - الدمام - استعراض سبل التنسيق المشترك بمنح جمهورية مصر العربية صفة شريك رسمي لخدمات الشحن الجوي والبحري

أجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اتصالا هاتفيا مع وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية سعادة الأستاذة نيفين جامع تم خلال الاتصال استعراض جملة من الموضوعات الاقتصادية المشتركة وتطورات العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، حيث تم استعراض آليات التعاون والتنسيق المشترك المتعلق بشأن منح جمهورية مصر العربية صفة شريك رسمي لخدمات الشحن البحرية والجوية الامر الذي يتيح للشركات المصرية الحصول على شهادة اعتماد رسمية كمشغل معتمد.

حيث أكد سعادة الوزير ان هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد أهمية الدور أهمية وثقل المصري في القطاع اللوجستي ويؤكد حرص مملكة البحرين دائما في الاستفادة من التجارب والخبرات الأشقاء في جمهورية مصر العربية ، مضيفا في ذات السياق ان التقارب والتعاون بين البلدين الشقيقين يشمل جميع القطاعات دون استثناء تحقيقا لتطلعات و رؤى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه و أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ، فأن مملكة البحرين تتطلع دائما لتعظيم التعاون معها في كل ما من شأنه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.

بعدها استعرض سعادة الوزير البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي تمتلكها مملكة البحرين، والمشاريع الضخمة المحلية والعالمية التي استطاعت استقطابها وتوطينها في البلاد، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم والتي كان لها بالغ الأثر في جذب المستثمرين والمشاريع المتنوعة إلى مملكة البحرين