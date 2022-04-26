اخبار الخليج – هيئة «السياحة»:  تحصيل مساهمة طوعية اختيارية بالمنشآت السياحية اعتباراً من مايو القادم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أنه اعتباراً من شهر مايو القادم، ستبدأ المنشآت السياحية المتمثلة في الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة والمطاعم السياحية بتحصيل مساهمة طوعية اختيارية من الزبائن بقيمة دينار واحد لكل فاتورة صادرة، وذلك لدعم المجلس الوطني للفنون.

وبينت أنّه بالنسبة للزبائن والمقيمين في المنشآت السياحية المتمثلة في الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة، فسيتم إضافة المساهمة الطوعية بقيمة دينار واحد إلى الفاتورة النهائية لدى تسجيل الخروج فقط، وبالنسبة لمرتادي مرافق هذه المنشآت السياحية من مطاعم ومرتادي المطاعم السياحية المستقلة، فسيتم إضافة المساهمة الطوعية إلى فاتورة طلبات الأطعمة الداخلية فقط.

وقالت إنه في حال عدم رغبة الزبون بالمساهمة، سيتم إصدار فاتورة جديدة لا تتضمن مبلغ المساهمة الطوعية.

ونوّهت هيئة البحرين للسياحة والمعارض جميع المنشآت السياحية إلى تعديل أنظمتها المحاسبية والعمل بالمبادرة اعتباراً من 1 مايو 2022، ودعتهم للتواصل مع قسم التراخيص السياحية في الهيئة لأية استفسارات، وذلك على الأرقام التالية: 17508933، 17558841، 17558809.