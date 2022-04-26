محمد بن مسعود - الدمام - استضافت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مؤخراً كأس فيبا آسيا 2022 في مقرها الرئيسي بالمحرق، حيث قام موظفي الناقلة بالتقاط الصور التذكارية مع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة القبطان وليد العلوي ومع الكأس البالغ طوله 55 سم والمصنوع من الفضة الخالصة.
يذكر أن بطولة كأس فيبا آسيا 2022 ستقام في العاصمة الأندونيسية جاكرتا في الفترة من 12 – 24 يوليو القادم، حيث سيتنافس 16 فريقاً من ضمنها فريق البحرين للحصول على كأس هذه البطولة الآسيوية الكبيرة؛ حيث تمنى القبطان العلوي النجاح والحظ الأوفر لمملكة البحرين في الحصول على لقب البطولة. هذا، وسيلعب فريق البحرين ضمن المجموعة (ب) التي تضم أيضاً كل من الصين، وكوريا، وتايبيه الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الخليج تستضيف كأس فيبا آسيا 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.