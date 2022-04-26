طيران الخليج تستضيف كأس فيبا آسيا 2022

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مؤخراً كأس فيبا آسيا 2022 في مقرها الرئيسي بالمحرق، حيث قام موظفي الناقلة بالتقاط الصور التذكارية مع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة القبطان وليد العلوي ومع الكأس البالغ طوله 55 سم والمصنوع من الفضة الخالصة.

يذكر أن بطولة كأس فيبا آسيا 2022 ستقام في العاصمة الأندونيسية جاكرتا في الفترة من 12 – 24 يوليو القادم، حيث سيتنافس 16 فريقاً من ضمنها فريق البحرين للحصول على كأس هذه البطولة الآسيوية الكبيرة؛ حيث تمنى القبطان العلوي النجاح والحظ الأوفر لمملكة البحرين في الحصول على لقب البطولة. هذا، وسيلعب فريق البحرين ضمن المجموعة (ب) التي تضم أيضاً كل من الصين، وكوريا، وتايبيه الصينية.