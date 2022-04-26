اخبار الخليج – متحف موزجارد بالدنمارك يمنح مدير إدارة الآثار والمتاحف بهيئة الثقافة الزمالة الفخرية  

محمد بن مسعود - الدمام - منح مجلس أمناء متحف موزجارد بالدنمارك الدكتور سلمان المحاري مدير إدارة الآثار والمتاحف بهيئة البحرين للثقافة والآثار الزمالة الفخرية كنوع من التقدير والتعبير عن الرغبة في استمرار التعاون.
وجاء هذا التعيين كاعتراف بالمساهمات البارزة الذي يقوم بها المحاري في مجال الآثار والمتاحف والحفاظ على التراث الأثري، وما قدمه من دعم واهتمام لفريق والآثار الدنماركي في البحرين. علماً أن التعاون الأثري بين مملكة البحرين والدنمارك يُعد الأقدم حيث يرجع الى 1953م، وهي أول بعثة علمية منظمة تُجري تنقيبات أثرية في البحرين، ومازال التعاون مستمرا إلى الآن في موقع قلعة البحرين وتلال مدافن عالي.
والجدير بالذكر أن الدكتور سلمان المحاري له نشاط واهتمام بارز بنشر الوعي الأثري بين أفراد المجتمع المحلي باعتبارهم عاملاً مهماً ضمن منظومة صون التراث الثقافي؛ نظرا لقربهم من المعالم التاريخية وأنها تمثل هويتهم الثقافية والتاريخية.
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