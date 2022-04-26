اخبار الخليج – «المهندسين» تؤسس ملتقى المهندسين الشباب لنقل المعرفة والخبرة وضمن مبادرات اليوبيل الذهبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور ضياء عيدالعزيز توفيقي على الدور الذي يضطلع به الشباب في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات ومنها المجال الهندسي، مشيراً إلى ضرورة العمل على تشجيع الشباب من المهندسين في الإنخراط في العمل التطوعي المهني ومنها أعمال الجمعية والإستفادة من طاقات هذه الشريحة الفاعلة لتحقيق جيل متطور من المهندسين الشباب، لافتاً إلى أهمية تأسيس (ملتقى المهندسين الشباب) كمبادرة من المبادرات التي أطلقتها الجمعية خلال احتفالاتها باليويل الذهبي في متصف مارس الماضي.

وأشار توفيقي إلى ملتقى المهندسين الشباب يهدف إلى إيجاد فرص للمهندسين الشباب للإنخراط في لجان وأعمال الجمعية بشكل أكبر وتشجيعهم على العمل فيها، وإتاحة الفرصة لنقل المعرفة والخبرة في المجال الهندسي إلى جيل الشباب، وإيجاد فرص للمهندسين الشباب في التعرف عن كثب على آلية العمل في الجمعية وإجرائها وأنظمتها، وإيجاد فرص أو منصة للمهندسين الشباب لمناقشة الأمور الهندسية وخاصة تلك المتعلقة بالشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم، داعياً المهندسين الشباب من مختلف التخصصات والفئات من أعضاء الجمعية للمشاركة في هذا الملتقى على أن لايزيد عمر المشارك عن الأربعين سنة.

واستعرض توفيقي آلية العمل في ملتقى المهندسين الشباب، مؤكداً على أن الملتقى تدير أعماله لجنة تتكون من سبعة أعضاء تتكون من الرئيس ونائب الرئيس ومناصب أخرى في الإدارة، وتعمل هذه اللجنة والملتقى حسب النظام الأساسي واللائحة الداخلية والدليل المالي لجمعية المهندسين البحرينية، وتكون مدة عمل اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

وأعرب توفيقي عن ثقته في ملتقى المهندسين الشباب وما سيتم تحقيقه لجيل المهندسين الشباب من خلاله نظراً لمجالات العمل التي تم تحديد العمل فيها ومنها طرح مواضيع الندوات والمؤتمرات الهندسية المتعلقة والمستهدفة للمهندسين الشباب، وتنظيم البرامج الاحترافية للمهندسين الشباب وتقديم المقالات والبحوث المتعلقة بالشباب لمجلة (المهندس) وكافة إصدارات الجمعية، وتنظيم فعاليات دورية كالملتقيات أو المؤتمرات للشباب، أو أية مجالات آخرى يتم الاتفاق عليها.

ودعا رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندسين الشباب الراغبين في الانضمام لملتقى المهندسين الشباب المبادرة بالتسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية http://bse.bh/en أو عن طريق التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] للتسجيل في الملتقى.