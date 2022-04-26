اخبار الخليج – «المهندسين» تؤسس ملتقى المهندسين الشباب لنقل المعرفة والخبرة وضمن مبادرات اليوبيل الذهبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور ضياء عيدالعزيز توفيقي على الدور الذي يضطلع به الشباب في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات ومنها المجال الهندسي، مشيراً إلى ضرورة العمل على تشجيع الشباب من المهندسين في الإنخراط في العمل التطوعي المهني ومنها أعمال الجمعية والإستفادة من طاقات هذه الشريحة الفاعلة لتحقيق جيل متطور من المهندسين الشباب، لافتاً إلى أهمية تأسيس (ملتقى المهندسين الشباب) كمبادرة من المبادرات التي أطلقتها الجمعية خلال احتفالاتها باليويل الذهبي في متصف مارس الماضي.
وأشار توفيقي إلى ملتقى المهندسين الشباب يهدف إلى إيجاد فرص للمهندسين الشباب للإنخراط في لجان وأعمال الجمعية بشكل أكبر وتشجيعهم على العمل فيها، وإتاحة الفرصة لنقل المعرفة والخبرة في المجال الهندسي إلى جيل الشباب، وإيجاد فرص للمهندسين الشباب في التعرف عن كثب على آلية العمل في الجمعية وإجرائها وأنظمتها، وإيجاد فرص أو منصة للمهندسين الشباب لمناقشة الأمور الهندسية وخاصة تلك المتعلقة بالشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم، داعياً المهندسين الشباب من مختلف التخصصات والفئات من أعضاء الجمعية للمشاركة في هذا الملتقى على أن لايزيد عمر المشارك عن الأربعين سنة.
واستعرض توفيقي آلية العمل في ملتقى المهندسين الشباب، مؤكداً على أن الملتقى تدير أعماله لجنة تتكون من سبعة أعضاء تتكون من الرئيس ونائب الرئيس ومناصب أخرى في الإدارة، وتعمل هذه اللجنة والملتقى حسب النظام الأساسي واللائحة الداخلية والدليل المالي لجمعية المهندسين البحرينية، وتكون مدة عمل اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
وأعرب توفيقي عن ثقته في ملتقى المهندسين الشباب وما سيتم تحقيقه لجيل المهندسين الشباب من خلاله نظراً لمجالات العمل التي تم تحديد العمل فيها ومنها طرح مواضيع الندوات والمؤتمرات الهندسية المتعلقة والمستهدفة للمهندسين الشباب، وتنظيم البرامج الاحترافية للمهندسين الشباب وتقديم المقالات والبحوث المتعلقة بالشباب لمجلة (المهندس) وكافة إصدارات الجمعية، وتنظيم فعاليات دورية كالملتقيات أو المؤتمرات للشباب، أو أية مجالات آخرى يتم الاتفاق عليها.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - متحف موزجارد بالدنمارك يمنح مدير إدارة الآثار والمتاحف بهيئة الثقافة الزمالة الفخرية
- اخبار الخليج - حميدان: استفادة 2058 شخصًا من ذوي الإعاقة السمعية من خدمات الوزارة المتنوعة
- اخبار الخليج - الوزير خلف يبحث الاحتياجات الخدمية لعاشرة العاصمة مع النائب علي اسحاقي
- اخبار الخليج - القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وزير المالية والاقتصاد الوطني
- شركة «كي بي إم جي» تواصل دعم وتنمية مواهب المهنيين البحرينيين الشباب
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «المهندسين» تؤسس ملتقى المهندسين الشباب لنقل المعرفة والخبرة وضمن مبادرات اليوبيل الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.