ضبط 9 أشخاص نفّذوا حوادث جنائية بجدة

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بالبرَد والرياح على عدد من المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 رمضان 1443 هـ 25 رمضان 1443 هـ

حزمة من الإجراءات للتصدي لارتفاع أسعار تذاكر السفر الداخلي أصدرت هيئة الطيران المدني حول أسعار تذاكر السفر الداخلي والارتفاعات الكبيرة التي طرأت على كثير من الرحلات.وكانت "دوت الخليج" نشرت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 رمضان 1443 هـ 25 رمضان 1443 هـ

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