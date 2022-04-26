اخبار الخليج – محمد بن عبدالله: المؤتمر الدولي لمرض نقص المناعة المكتسبة يجسد مكانة المملكة في التطور الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تنظيم مملكة البحرين مؤتمر البحرين الدولي الأول لمرض نقص المناعة المكتسبة والذي سيعقد خلال يومي 22 و23 سبتمبر 2022 يجسد مكانة المملكة في التطور الطبي ومبادراتها الرائدة في مواصلة ارتقاء هذا القطاع الهام والذي يحظى بمتابعة ودعم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين اتخذت خطوات رائدة ومازالت ماضية في التطور والازدهار في القطاع الصحي بعد أن ضربت أروع الأمثلة في الفترة الماضية عبر خطواتها المتقدمة في التعاطي والتعامل مع مختلف القضايا الطبية والتي تجسد رؤى القيادة الرشيدة في وضع المواطن والمقيم على رأس الأولويات في القطاع الطبي.

وأوضح أن مملكة البحرين حققت العديد من الانجازات على صعيد تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة وأنها من الدول السباقة في تطبيق وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية التي من شأنها تقديم علاج مبكر للمصابين أو حاملي المرض.

وأكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مؤتمر البحرين الدولي الأول لمرض نقص المناعة المكتسبة سيكون محط أنظار العديد من دول العالم خصوصاً أنها سيشهد حضور خبراء ومختصين في مجال مكافحة وتشخيص وعلاج المرض، وسيخرج بالعديد من الأهداف والتوصيات والاستفادة الكاملة للمشاركين والتي سيكون لها آثار طبية مميزة في المستقبل.

وأشاد معاليه بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة نقص المناعة المكتسبة وشركة أديوكيشن بلاس في سبيل الاستعداد المبكر لتنظيم المؤتمر، متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح.