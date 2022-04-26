اخبار الخليج – وكيل «الأشغال» يتفقد مشروع تطوير البنية التحتية في وادي البحير

محمد بن مسعود - الدمام - قام وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بزيارة تفقدية لأعمال (المرحلة الأولى) من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة وادي البحير بمجمعي (941-943) بالدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية والتي تشتمل على تسوية الطرق في هذين المجمعين للتخفيف من مشكلة تجمع مياه الأمطار، وذلك للاطلاع على سير العمل في المشروع والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 24%

وقد اجتمع سعادة الوكيل خلال الزيارة التفقدية مع استشاري ومقاول المشروع، وذلك لبحث ومراجعة خطة عمل المشروع والجدول الزمني للتنفيذ، حيث استمتع الخياط إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع وتفاصيل العمل في كل مرحلة، وقد أكد الخياط على أن الهدف من الزيارات التفقدية للمشاريع هو للوقوف على أي معوقات تحول دون تنفيذ الأعمال وفق البرنامج الزمني المخطط له والعمل على حلها في حينها.

وأعرب الخياط عن سعادته بتقدم سير العمل في المشروع الذي تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلي فيه عن النسبة المخطط لها، وأردف قائلاً بأن استمرارية العمل بنفس الوتيرة ستنعكس إيجاباً على المشروع وسيتم الانتهاء من أعمال المشروع قبل الموعد المحدد. وأكد الوكيل الخياط بأن هذا المشروع هو أحد المشاريع الهامة التي ستسهم في تطوير المنطقة وتسهيل انسيابية الحركة المرورية فيها بما ينعكس إيجاباً على سهولة تنقل القاطنين المنطقة من وإلى مناطق سكناهم في بيئة آمنة.

وأضاف الخياط: بأن هذه المرحلة من المشروع هي جزء من مشروع متكامل يعنى بتطوير البنية التحتية في منطقة وادي البحير، ويشتمل على أعمال الدفان وإنشاء الطرق، إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلاً لتفادي قطع الأسفلت.

واستطرد الخياط قائلاً بأن المشروع تم اسناده إلى إحدى الشركات الوطنية الرائدة ذات الخبرة الواسعة في مثل هذه المشاريع، لافتاً إلى إنه وضمن توجهات مملكة البحرين الرامية للاستفادة من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، تم ربط مكاتب العمل في الموقع بأنظمة الطاقة الشمسية مما يسهم في تشغيل المكاتب وتوفير الطاقة.

وقد نوه وكيل شؤون الأشغال إلى أنه قد تمت ترسية المشــروع من قبل مجلس المناقصات والمزايــدات على شركة سيد كاظم الدرازي وأولاده للمقاولات بقيمة إجمالية تبلغ 7,583,022 دينارا (سبعة ملايين وخمسمائة وثلاثة ثمانون ألفاً وواحد عشرين ديناراً). وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ العمل في المشروع في شهر يناير من العام الجاري، والذي سيستغرق تنفيذه حوالي 78 أسبوعاً، وانه حسب البرنامج الزمني للمشروع سوف بتم الانتهاء من المشروع مع نهاية يونيو من العام 2023.إلأّ أنه وبحسب التقدم الملحوظ في تنفيذ الأعمال سيتم التنفيذ قبل الوقت المحدد.