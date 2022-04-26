«الصحة»: 106 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 187 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 106 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 187 حالة ووفاة 3 حالات “رحمهم الله”.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 753632 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 45 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 741058 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9082 حالة.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.
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