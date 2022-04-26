سعر خام “برنت” ينخفض بنسبة 0.48 %

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس انخفض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة بنسبة 0.48 % ليٌتداول اليوم عند سعر 101.83 دولاراً أمريكياً لعقود شهر يونيو المقبل.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.80 %، ليصل سعره إلى 97.75 دولاراً لعقود شهر يونيو 2022م.

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