بيت التمويل الكويتي – البحرين يُعلن عن فوز عبدالله فيصل الشايجي بالجائزة الكبرى لحملة «أقساط من عندنا»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن فوز السيد عبدالله فيصل الشايجي بالجائزة الكبرى والمتمثلة في إيداع مبلغ الأقساط الشهرية لتمويل مزايا لمدة سنتين في حسابه. جاء ذلك ضمن السحب الذي أُجري مؤخراً على جوائز حملة «أقساط من عندنا»، بحضور ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمدققين الخارجيين وأعضاء من إدارة البنك.

وبهذه المناسبة صرّح السيد حامد مشعل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلًا: «يسرنا أن نعلن عن اختتام حملة «أقساط من عندنا» التي انطلقت منذ أواخر العام الماضي خصيصًا لعملائنا الراغبين بشراء وتملك وحدات سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي «مزايا» التابع لوزارة الإسكان. وعليه نتقدم بالتهنئة للسيد عبدالله الشايجي لحصوله على الجائزة الكبرى النقدية المتمثلة في قيمة الأقساط الشهرية لتمويل مزايا لمدة سنتين. كما ونتقدم بجزيل الشكر والثناء لجميع العملاء الذين اختاروا بيت التمويل الكويتي – البحرين ونؤكد لهم بأن البنك سيستمر بتقديم مثل هذه العروض الترويجية المتميزة على مدار العام.»

ومن جانبه، قال السيد عبدالله الشايجي: «تعجز الكلمات عن وصف مدى سعادتي بفوزي بالجائزة الكبرى كونها أزالت عن كاهلي عبء تسديد الأقساط الشهرية لمدة سنتين. وأود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لجميع موظفي بيت التمويل الكويتي – البحرين على سرعة إتمام معاملتي وتمكيني من الحصول على منزل أحلامي في وقت قياسي.»

وعلى صعيد ذي صلة، يوفر بيت التمويل الكويتي – البحرين لعملائه تمويلاً متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بمعدلات ربح تنافسية وحلول تمويلية مبتكرة تتضمن إعفاء العملاء من دفع الرسوم الإدارية، وعدم اشتراط دفعة مقدمة للتمويل الإضافي. ويوفر البنك كذلك تأمينًا مجانيًا ضد الحريق طوال فترة التمويل وتمويلاً إضافيًا آخر يصل إلى 12,000 د.ب. لتأثيث المنزل. كما تم عقد شراكات ترويجية مع عدة متاجر تجزئة مختصة ببيع الإلكترونيات والأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها من اللوازم المنزلية.

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