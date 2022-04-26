أمانة الطائف تُقدم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس كلّفت أمانة الطائف 346 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر للعام الحالي؛ وذلك لتقديم كافة الخدمات البلدية للأهالي والزوار، مع استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية.

وأوضحت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الفطر دون انقطاع ولمدة 12 يوماً.

وأكدت الأمانة حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في كافة المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.

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