محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تُواصل محافظة الطائف أعمالها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من أجل تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وأبانت المحافظة أن العمل مستمر على مدار الساعة وعلى اتصال مباشر مع مختلف الإدارات الحكومية الأخرى العاملة خلال الإجازة من أجل تقديم خدمة مميزة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الطائف تُواصل أعمالها خلال إجازة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.