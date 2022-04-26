«دانات» يرعى مهرجان «السارية» دعمًا للموروث الشعبي البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) عن رعايته لمهرجان السارية الرمضاني الذي تنظمه اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة منذ بداية شهر رمضان المبارك ويستمر لثالث أيام عيد الفطر السعيد وذلك في سوق البراحة بديار المحرق.

ويقدم «دانات» هذه الرعاية لمهرجان السارية للسنة الثالثة على التوالي، ويوفر دعما ماديا للجوائز القيمة التي يقدمها المهرجان، إضافة إلى إقامة دانات عرضا لـ «فلق المحار» أمام زوار المهرجان.

وأكدت الرئيس التنفيذي للمعهد السيدة نورة جمشير حرص دانات على الشراكة الدائمة مع رياضات الموروث الشعبي التي تسهم في نشر الموروث البحريني المعروف بتنوعه، وفي تعزيز الهوية الوطنية البحرينية، والترويج للتراث الغني الذي تملكه البحرين، مؤكدة أهمية الحضور البارز لموروث استخراج وتجارة اللؤلؤ البحريني في مهرجان «السارية»، جنبا إلى جنب مع ما يقدمه من نمط حياة ولغات وازياء تراثية وغيرها، وبما يسهم في إغناء ثقافة الاجيال بتاريخهم وتراث أرض آبائهم وأجدادهم.

وقالت السيدة جمشير إن دانات يجد من مسؤوليته الوطنية دعم هذا المهرجان الذي يواكب جهود المعهد في الترويج للبحرين كمركز تاريخي لنشاط استخراج وتجارة اللؤلؤ، وتعريف الأجيال المتعاقبة وخاصة الشباب البحريني بالفرص الناشئة عن هذا النشاط وإمكانية استثمارها اقتصاديا، وبما يجسد حرص دانات على المساهمة الفاعلة في رسم معالم التطوير والنمو والتنوع الاقتصادي وفقا لرؤية مملكة البحرين 2030.

وأكدت أهمية هذا المهرجان في إحياء الموروث البحريني الشعبي بكافة أشكاله، بما في ذلك رحلات الغوص واستخراج وتجارة اللؤلؤ الذي طالما تميزت به البحرين على مدى تاريخها وقدَّمت خلالها للعالم أجود أنواع اللآلئ التي انتشرت من مصائد اللؤلؤ البحريني إلى العالم أجمع.

ولفتت إلى أن مهرجان السارية أثبت حضوره منذ نسخته الأولى العام قبل الماضي، وواصل نجاحه هذا العام وتمكن من تحقيق تفاعل كبير مع مختلف فئات الجمهور من خلال العديد من طرق التواصل، وبما يسهم في تعزيز ثقافة الجمهور بتراثهم البحريني الأصيل منذ عقود وعلى مر التاريخ.