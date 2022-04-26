اخبار الخليج – أنتجوا وشرحوا 50 درساً مصوراً.. 20 مدرسة تعرض إبداع طلبتها بمسابقة «معلم الرياضيات الصغير»

محمد بن مسعود - الدمام - عرضت 20 مدرسة ثانوية إبداع طلابها وطالباتها في مواد الرياضيات، وذلك ضمن منافسات مسابقة «المعلم المبدع الصغير»، بمدرسة المحرق الثانوية للبنات، حيث أنتجوا وشرحوا 50 درساً مصوراً متنوعاً، وسط حضور وتفاعل وإشادة مئات الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.

وتقوم فكرة المسابقة على أن ينتج الطالب المشارك فيلماً توضيحياً لا تتجاوز مدته 10 دقائق، لشرح إحدى مهارات الرياضيات، باستخدام أداة رقمية، تعزيزاً لدمج التقنية في التعليم. وتلا ذلك إنشاء مكتبة رقمية تضم جميع الدروس الطلابية المصورة، مع تعميم رابطها على جميع المدارس الثانوية، لتكون مرجعاً مفيداً.

ومن أبرز الدروس الطلابية المقدمة، درس دوال الجذر التربيعي، باستخدام برنامج الأوتوغراف، والربط بين منهج الرياضيات 151 وواقع الحياة.

وكان المركز الأول من نصيب الطالبتين هبة محمود الطويل من مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، وفاطمة عبدالشهيد فايز من مدرسة التضامن الثانوية للبنات، أما المركز الثاني فنالته زهراء عبدالله الأسود من مدرسة سار الثانوية للبنات، وسارة فواز مبارك من مدرسة النور الثانوية للبنات، فيما حصد المركز الثالث يوسف رائد يوسف من مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين، وذكرى محمد علي من مدرسة المعرفة الثانوية للبنات.

ويأتي ذلك في سياق الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لتطوير القدرات الطلابية في أجواء إبداعية ممتعة.