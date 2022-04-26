اخبار الخليج – الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله «جمعية السكري» تحقق نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري التنموي نحو مرضى السكري

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، وبالتعاون مع شركة نفط البحرين «بابكو» نظمت جمعية السكري البحرينية مساء يوم «الاثنين» الموافق 25 أبريل 2022 الغبقة الرمضانية لتكريم الأطفال المصابين بالسكري ذوي التحكم السكري الجيد، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الكوادر الصحية العاملة في مجال مكافحة السكري وتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى، وذلك في نادي بابكو بمنطقة عوالي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية إن جمعية السكري البحرينية حققت نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري التنموي من خلال القيام بواجبها الوطني لأفراد المجتمع المواطنين والمقيمين للوقاية من مرض السكري والحد من مضاعفاته، لافتًا إلى أن الجمعية قد تبنت العديد من البرامج والمبادرات المتميزة بفضل من الله وتعاون وتكاتف الجميع ومن خلال الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية, وتم تحقيق العديد من الإنجازات بالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي يشهدها العالم والمملكة بسبب جائحة الكورونا «كوفيد-19»، إذ تم مواصلة برامج التوعية والتثقيف وإقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم مارثونات المشي وإقامة مهرجانات الاحتفال باليوم العالمي للسكري, والذي استمر خلال جائحة الكورونا، حيث أن ذلك لم يثني الجمعية عن مواصلة برامجها، وذلك عبر استخدام تقنية التواصل عن بعد والذي اشتمل المشي الافتراضي الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية أن تنظيم هذه الفعالية السنوية لتكريم الأطفال المصابين بالسكري ذوي التحكم الجيد، تأتي من منطلق أهداف ورؤي جمعية السكري البحرينية, بهدف تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي للأطفال المصابين بالسكري ليتمكنوا من السيطرة والتعايش بأمان مع السكري. وتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأصحاب الأيادي الخيرة من أبناء هذا الوطن العزيز أفرادًا ومؤسسات لمواصلتهم تقديم الدعم للجمعية، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى شركة نفط البحرين- بابكو على الدعم والتعاون الدائم وما يقدمونه من أعمال جليلة وخدمات إنسانية وخيرية؛ والتي تهدف الى رفع الوعي الصحي وتعزيز الصحة عامة، وتساهم بشكل كبير في خدمة ورعاية مرضى السكري خاصة، كما تقدم بالشكر إلى جميع المشاركين في هذا الحفل وإلى اللجنة المنظمة لجهودهم المخلصة في إنجاح هذه الفعالية المتميزة.

من جهتها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري إن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بقضية داء السكري كواحدة من أهم قضايا الصحة العامة التي تؤثر تأثيراً بالغاً على صحة الأفراد والمجتمعات، موضحة أن انتشار داء السكري في مملكة البحرين والآخذ بالازدياد يجعل منه مشكلة وطنية على المستوى الفردي والحكومي والمجتمعي.

وأكدت الهاجري أن جمعية السكري البحرينية بتعاونها مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ومن خلال الشراكة المجتمعية ماضيةٌ قدماً في تطوير جودة الخدمات والبرامج المقدمة بهدف رفع الوعي الصحي للوقاية من السكري والحد من مضاعفاته والعمل على توفير الدعم والمساندة خاصة للأطفال المصابين بالسكري ,والمساهمة في تمكين المرضى من مهارات التعايش مع المرض ومواجهة تحدياته من خلال التأكيد على أهمية ممارسة مهارات العناية الذاتية وممارسة أنماط الحياة الصحية التي تشمل ممارسة الرياضة بانتظام والتغذية الصحية الذي يمكن أن يقوم به الشخص المصاب بالسكري وأسرته للتعايش مع المرض بشكل أفضل وتجنب المضاعفات ورفع جودة حياة المرضى .

من جانبها، ألقت السيدة ندى فردان أم البطل السكري علي منديل؛ كلمة أولياء الأمور، عبّرت خلالها باسمها واسم كل أم وكل أب لطفل مصاب بالسكري النوع الأول، بجزيل الشكر والتقدير إلى جمعية السكري البحرينية على تنظيم هذه الليلة الرمضانية المميزة، والتي حرصت فيها الجمعية على جمع عدد من أطفال السكري وأولياء أمورهم تحت سقف واحد، لتدخل الفرحة في قلوبهم، وترسم على شفاه الأطفال السكريين البسمة.

كما شمل برنامج الغبقة الرمضانية لجميعة السكري البحرينية على عرض فيديو لأنشطة وبرامج الجمعية، وتم تكريم عدد من الأطفال المصابين بالسكري ذوي التحكم السكري الجيد، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفقرات الترفيهية والمسابقات للأطفال وذويهم