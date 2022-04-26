اخبار الخليج – خريجان من جامعة البحرين ينشئان تطبيق «دكان البحرين» للمشاريع

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق خريجان من تخصص هندسة البرمجيات من كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين، تطبيق «دكان البحرين» للمشاريع (Dukkan Bahrain)، الذي يخدم أصحاب المشاريع الصغيرة وزبائنهم. إذ يجمع التطبيق البائع والمشتري في منصة إلكترونية متوفرة لأجهزة الآيفون والأندرويد، مصممة بمعايير عالية، وذات واجهة سهلة الاستخدام، مع إمكانية التواصل المباشر مع الطرف الآخر، وطريقة تسجيل بسيطة، ويتم استقبال الطلبات عبر التطبيق بكل يسر وسهولة.

وشارك كل من غفران محمد، وسيد جلال ماجد، في برنامج مهارات ريادة الأعمال الذي أقامه مركز حاضنة الأعمال بجامعة البحرين في صيف العام 2021م، للتعرف على أساسيات ريادة الأعمال. وقالت غفران محمد: «من الأشياء التي غفلت عنها في ريادة الأعمال، وتعلمتها بعد حضور المحاضرات التي قدمها رواد الأعمال البارزون والمتخصصون خلال البرنامج؛ أهمية الفكرة، وصقلها، وإظهارها بالشكل المطلوب، وقياس حاجة السوق لها، كما أدركت أهمية التسويق، وطريقة عرض وترويج المنتجات أو الخدمات».

وأضافت، أنها بدأت العمل مع المؤسس الشريك سيد جلال ماجد على فكرة التطبيق من خلال برنامج مركز حاضنة الأعمال، ومن ثم عن طريق مشروع التخرج في كلية تقنية المعلومات. كما استفاد الفريق من الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز حاضنة الأعمال، مثل جلسات الإرشاد مع رواد الأعمال البارزين والمستثمرين مستقبلاً. وينصح الفريق الطلبة الراغبين في بدء مشاريعهم الريادية من الاستفادة من خدمات وبرامج مركز حاضنة الأعمال بالجامعة.

وتولي جامعة البحرين اهتماماً خاصاً بتطوير مهارات الطلبة في مجال ريادة الأعمال، في وقت برزت فيه أهمية ريادة الأعمال في تنمية وتطوير مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. حيث يسهم مركز حاضنة الأعمال بالجامعة في تطوير هذه المهارات، من خلال البرامج والخدمات المقدمة، التي يستفيد منها طلبة الجامعة من جميع التخصصات، لإنشاء مشاريعهم الريادية.