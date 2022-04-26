وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بالبرَد والرياح على عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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