أمطار نجران تقتلع الأشجار

تسببت الأمطار المصحوبة بالعاصفة الترابية، الاثنين، في اقتلاع عدد من الأشجار على طريق الملك عبدالعزيز بمنطقة نجران، وتحديدًا حي دحضة، حيث شوهدت الأشجار وهي تعترض سالكي الطريق، مما دفع بالجهات ذات الاختصاص لمباشرة المواقع من أجل معالجة ما تركته تلك العاصفة. وشهدت منطقة نجران هطول أمطار متفرقة على عدد من الأحياء، شملت المحافظات الشمالية، وسالت على أثرها الأودية والشعاب. بينما رصد عدد من المتابعين حالة نادرة بالمنطقة في تمام الـ4 عصرًا، حيث صاحبت هطول الأمطار على شرق المنطقة موجة ترابية في غربها، بينما في وسط المدينة كانت الأجواء معتدلة دون أن تشهد كلتا الحالتين.

ويتوقع بعض المهتمين في مجال الطقس استمرار الحالة المطرية طيلة هذا الأسبوع. من جهته، وجّه أمين منطقة نجران، المهندس صالح الداغش، برفع درجة الجاهزية، لمعالجة أي طارئ عند هطول الأمطار، وتوفير عدد من سيارات أمانة المنطقة في عدد من المواقع. ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وفقًا لما أشار إليه المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية إلى نهاية هذا الأسبوع.