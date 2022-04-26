أمطار نجران تقتلع الأشجار

ويتوقع بعض المهتمين في مجال الطقس استمرار الحالة المطرية طيلة هذا الأسبوع. من جهته، وجّه أمين منطقة نجران، المهندس صالح الداغش، برفع درجة الجاهزية، لمعالجة أي طارئ عند هطول الأمطار، وتوفير عدد من سيارات أمانة المنطقة في عدد من المواقع. ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وفقًا لما أشار إليه المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية إلى نهاية هذا الأسبوع.
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