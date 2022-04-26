شكرا لقرائتكم خبر عن 70 فرقة عمل على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جنَّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 70 فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام، يتجاوز عدد العاملين فيها، 700 عامل وأكثر من 100 مشرف، يعملون على مدار الساعة في تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه.

وأوضح وكيل المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أنه تم استخدام أكثر من 1.200.000 لتر من المعقمات خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان المبارك، وأنه يتم اختيار تلك المواد بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي بيت الله الحرام، وتعمل وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية على تكثيف فرق التعقيم في المسجد الحرام وخلق بيئة تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

وأكد «الجابري» أن هذه الجهود سُخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكاناً طاهراً خالياً من الأوبئة، وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أفضل الخدمات في الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- تسهيلاً وتيسيرًا على قاصدي المسجد الحرام.