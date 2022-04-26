شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3 آلاف طن نفايات من الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، أكثر من 3 آلاف طن من النفايات والمخلفات خلال 20 يوما من شهر رمضان، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين وسفر إفطار صائمين.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني، إن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، إذ يجري نقلها عن طريق سيارات نقل المخلفات «الضواغط»، وتقدر سعة الواحدة بـ 9 أطنان، ويتم نقلها إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة.